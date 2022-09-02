Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yle yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Norveçli yıldız dün akşam saatlerinde bir açıklama yapmış ve hakkındaki iddialara yanıt vermişti.
Galatasaray'a 2020-21 sezonunda transfer olan Norveçli futbolcu, 2021 yılbaşı gecesi gözüne havaifişek çarpması sonrası yaralanmış ve çeşitli operasyonlardan sonra futbola mucize şekilde geri dönmüştü.
— Habertürk Spor (@HTSpor) September 1, 2022
Geçen sezonun ikinci yarısında antrenmanlara başlayan Omar Elabdellaoui sezonun kalanında 7 maçta süre almış ve 1 asist üretmişti.
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