Galatasaray'da Gianmarco Pozzecco dönemi!

Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü Gianmarco Pozzecco oldu... Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

15 Eylül 1972 doğumlu olan Gianmarco Pozzecco, İtalyan basketbolunun hem oyuncu hem de antrenör olarak en ikonik isimlerinden biri olarak tanınıyor. Oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerin formalarını giyen Pozzecco, ayrıca İtalya Millî Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda görev alan; kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları ve EuroLeague finalleri yaşadı.