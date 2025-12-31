Habertürk
        Galatasaray'da Gianmarco Pozzecco dönemi! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'da Gianmarco Pozzecco dönemi!

        Galatasaray MCT Technic'te Yakup Sekizkök'ten boşalan başantrenörlük görevine Gianmarco Pozzecco getirildi. İtalyan çalıştırıcı son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

        Giriş: 31.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:59
        G.Saray'da Pozzecco dönemi!
        Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü Gianmarco Pozzecco oldu... Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        15 Eylül 1972 doğumlu olan Gianmarco Pozzecco, İtalyan basketbolunun hem oyuncu hem de antrenör olarak en ikonik isimlerinden biri olarak tanınıyor. Oyun kurucu pozisyonunda görev yaptığı kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi kulüplerin formalarını giyen Pozzecco, ayrıca İtalya Millî Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda görev alan; kulüp kariyerinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları ve EuroLeague finalleri yaşadı.

        İTALYA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

        Aktif basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Pozzecco, Sassari ile 2019 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayarak 2019 FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçildi. Sassari ile ortaya koyduğu üstün performansın ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev alan Pozzecco, 2022–2025 yılları arasında İtalya Millî Takımı başantrenörü olarak EuroBasket ve Dünya Kupası sahnesinde ülkesini temsil etti.

