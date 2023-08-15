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        Galatasaray'da gündem tekrardan Hakim Ziyech!

        Chelsea'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in hangi takıma gideceği merak konusu olurken yeni gelişmeler yaşanıyor. Türk takımlarıyla sık sık adı anılan Faslı yıldız, tekrardan Galatasaray'ın gündemine geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 20:54
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        Chelsea'de sürpriz bir şekilde kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech için Galatasaray ismi tekrardan gündeme geldi.

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        Sarı-kırmızılı kulübün, Faslı yıldızın sağlık raporuna baktıktan sonra bir karar vereceği aktarıldı.

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        Hakim Ziyech, Süper Lig devlerinden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerilmişti.

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        Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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        Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

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        İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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