Son şampiyon Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Rams Başakşehir’i 1-0 yendi.

Son haftalarda daralan bir rotasyonla mücadele eden Galatasaray’da Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’nun durumları da merak konusuydu. Son iki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılan Kaan Ayhan, iyileşmesine rağmen maç kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli oyuncunun bu iki antrenmanın sadece bir kısmında birlikte çalışamadığı ve henüz tam hazır olmadığı öğrenildi. Kaan’ın, Başakşehir gibi sert bir rakibe karşı oynatılması hâlinde sakatlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR

Devre arasında ayrılma ihtimali yüksek olan Berkan Kutlu da tedavisi devam ettiği için kadroda yer almadı. Geçen yaz daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Berkan’ın Espanyol ve Kocaelispor’a transferi son anda yatmıştı.

Hem yurt içi hem yurt dışından talipleri bulunan 27 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.