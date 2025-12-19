Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun oynamama nedeni belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun oynamama nedeni belli oldu

        Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ilk grup maçında Başakşehir'i konuk ederken Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun kadroda yer almama nedenleri de ortaya çıktı.

        Giriş: 19.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaan ve Berkan neden oynamadı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son şampiyon Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Rams Başakşehir’i 1-0 yendi.

        Son haftalarda daralan bir rotasyonla mücadele eden Galatasaray’da Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’nun durumları da merak konusuydu. Son iki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılan Kaan Ayhan, iyileşmesine rağmen maç kadrosunda yer almadı.

        KAAN AYHAN RİSKE EDİLMEDİ

        Tecrübeli oyuncunun bu iki antrenmanın sadece bir kısmında birlikte çalışamadığı ve henüz tam hazır olmadığı öğrenildi. Kaan’ın, Başakşehir gibi sert bir rakibe karşı oynatılması hâlinde sakatlanma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

        REKLAM

        BERKAN KUTLU AYRILMAK İSTİYOR

        Devre arasında ayrılma ihtimali yüksek olan Berkan Kutlu da tedavisi devam ettiği için kadroda yer almadı. Geçen yaz daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Berkan’ın Espanyol ve Kocaelispor’a transferi son anda yatmıştı.

        Hem yurt içi hem yurt dışından talipleri bulunan 27 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı