Galatasaray'da Kerem Demirbay geri döndü!

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Ligin flaş ekiplerinden olan İzmir temsilcisi karşısında Okan Buruk da işleri sıkı tutuyor.

Hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek antrenmanla noktalayacak olan sarı-kırmızılılara bir de müjde geldi.

Kayserispor müsabakası öncesinde özel bir izin alan Kerem Demirbay geri döndü. Ailesel kaynaklı bir izin alan tecrübeli futbolcu Almanya'ya gitmişti. Bir süredir doğup büyüdüğü Almanya'da olan Kerem Demirbay yeni yılla birlikte İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcu dün gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takımla çalışmalara da katıldı.