Galatasaray'da kırmızı alarm!

Sezona yüksek beklenti ve ciddi yatırımlarla giren sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City maçları öncesinde alarm verdi. Sahadaki futbolun tartışma konusu olması, oyuncu performanslarının düşmesi ve teknik tercihlerinin eleştirilmesi endişeleri artırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakiplerine karşı son dönemde oynadığı derbilerde aradığı performansı bulamadı.

Bu sezon ligde henüz derbi kazanamayan Galatasaray, Süper Kupa’daki derbi yenilgisiyle “büyük maç” karnesini tartışmalı hale getirdi.