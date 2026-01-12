Habertürk
        Galatasaray'da kırmızı alarm! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kırmızı alarm!

        Galatasaray'da Süper Kupa'da oynanan etkisiz futbol ve alınan sonuç, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid ve Manchester City maçları öncesi camiayı endişelendiriyor.

        Giriş: 12.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:33
        Galatasaray'da kırmızı alarm!
        Sezona yüksek beklenti ve ciddi yatırımlarla giren sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City maçları öncesinde alarm verdi. Sahadaki futbolun tartışma konusu olması, oyuncu performanslarının düşmesi ve teknik tercihlerinin eleştirilmesi endişeleri artırdı.

        Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakiplerine karşı son dönemde oynadığı derbilerde aradığı performansı bulamadı.

        Bu sezon ligde henüz derbi kazanamayan Galatasaray, Süper Kupa’daki derbi yenilgisiyle “büyük maç” karnesini tartışmalı hale getirdi.

        GOL YOLLARINDA ÜRETKENLİK AZALDI

        Zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalarda üretkenliğin azalması dikkat çekti. Takımın gol yollarında beklenen sürekliliği yakalayamaması, oyunun hücum yönünde soru işaretlerini beraberinde getirdi.

        Sezonun genelinde bakıldığında Galatasaray’ın son maçlarda yalnızca sınırlı sayıda galibiyet alabildiği, bazı karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kurmakta zorlandığı görüldü. Bu tablo, zirve yarışında kırılgan bir görüntü ortaya koydu.

        Yaşanan düşüşün ardından yönetim, özellikle orta saha ve hücum hattında yeni hamleleri masaya yatırdı. Mevcut transferlerden beklenen katkının gelmemesi, devre arası için alternatif arayışlarını hızlandırdı.

        Daha önce orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran Galatasaray, bonservis ödeme fikrine de artık sıcak bakıyor.

