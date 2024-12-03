Galatasaray'da kritik zirve gerçekleşti!

Galatasaray’ın Eyüpspor beraberliğinin ardından RAMS Park’ın ışıkları bir süre sönmedi. Takım ve teknik heyetin büyük bölümü müsabakanın bitiminden 1 saat kadar sonra stattan ayrıldı.

Başkan Dursun Özbek canlı yayında açıklamalar yapıp MHK ile TFF’yi hedef alırken devamında kritik toplantı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekilleri İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu statta bir araya geldi. Toplantıda puan kaybı masaya yatırılırken Başkan Özbek ile yönetimin Buruk’a tam destek verdiği ifade edildi.