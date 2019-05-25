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Kupa şöleni 19.05'te

Bu sezon 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın kupası törenle verilecek. Aslan, TT Stadı'nda harika bir organizasyonla kutlama yapacak

Galatasaray

Sezonu geriden gelip şampiyon tamamlayan Galatasaray, 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu Ali Sami Yen Türk Telekom Stadı'nda saat 19.05'te gerçekleşecek galayla kutlayacak.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk töreni şölene dönüşecek. Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair bütün anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. Gecede sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

 

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