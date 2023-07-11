Galatasaray'da Leandro Paredes bekleyişi

Mauro Icardi transferinde iyi ilişkiler kurulan PSG ile de masaya oturan sarı-kırmızılılar, gelecek planları arasında yer almayan Arjantinli yıldız için PSG'yi ikna ederken Paredes'in kararını beklemeye başladı.

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Daha önce 2,5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, bu teklifi 2.75 milyon Euro olarak revize ederken Paredes, 'daha iyi teklifleri' bir süre bekleme kararı aldı.