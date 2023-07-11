Galatasaray'da Leandro Paredes bekleyişi
Sol beke Angelino santrfora ise Mauro Icardi'yi getirmek isteyen Galatasaray bu transferlerde önemli yolu alırken gözlerini Leandro Paredes'e dikti. PSG ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın kararını beklemeye başlad
Transferdeki sessizliğini iki yıldızla bozmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler Leandro Paredes'e döndü.
Sol beke Angelino santrfora ise Mauro Icardi'yi almak üzere olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli orta sahada bekleyişe geçti.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre 6-8 numarada oynayabilen Paredes'le aylar önce temas kuran sarı-kırmızılılar, oyuncudan Türkiye'ye gelebileceğinin sinyallerini aldıktan sonra temaslara da başladı.
Juventus'un oyuncuyu kadroda düşünmemesiyle birlikte görüşmeler ciddiyet kazanırken Paredes'le belli bir rakamlar üzerinde prensip anlaşması da sağlandı.
Mauro Icardi transferinde iyi ilişkiler kurulan PSG ile de masaya oturan sarı-kırmızılılar, gelecek planları arasında yer almayan Arjantinli yıldız için PSG'yi ikna ederken Paredes'in kararını beklemeye başladı.
Daha önce 2,5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, bu teklifi 2.75 milyon Euro olarak revize ederken Paredes, 'daha iyi teklifleri' bir süre bekleme kararı aldı.
Transferde kesenin ağzını çok açma niyetinde olmayan Galatasaray'ın Paredes transferinde mali şartlarını çok zorlamayı planlamadığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, Paredes'in Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda kendi şartlarını kabul edeceğini düşünüyor.
Geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak oynayan Paredes, 39 maçta forma giymiş ve aralık ayında ise Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.