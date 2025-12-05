Galatasaray'da Lemina sakatlandı!
Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Samsunspor mücadelesinde sakatlandı ve oyuna devam edemedi
Giriş: 05.12.2025 - 21:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:25
Galatasaray'da Mario Lemina, Samsunspor maçında 9. dakikada Cherif Ndiaye ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen Lemina'nın yerine devre arasında Arda Ünyay oyuna girdi.
32 yaşındaki Gabonlu oyuncu, son olarak kas ağrıları nedeniyle 25 Kasım'daki Union Saint-Gilloise maçında forma giyememişti.
