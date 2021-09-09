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Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu bu akşam gerçekleştirilen antrenman öncesinde barıştı

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı

Galatasaray, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşları önünde barıştığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında yer alan videoda Fatih Terim ve Marcao'nun takım önünde bir konuşma yaptığı görüldü.

Tecrübeli çalıştırıcı "25-30 tane adam ve bunların hepsi ayrı huyda, ayrı lisanda. Bu kadar yabancı insanın birlikte olması kolay bir hadise değil. Bu kadar genç bir grubun, istemediği bazı yükselişler ve sinirsel hareketler, hatta bazen kavgaya varan hadiseler olabilir ama bir dozu olmalıdır. Marcao ve Kerem arasında olan olay, sahada cerayan etmiştir. Dolayısıyla Marcao'nun özrünü sahada dilemesini istedim. O da üzüntü duyduğunu defalarca kez dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Yaptığı davranışın yanlış olduğunu tekrar dile getiren Brezilyalı futbolcu ise "Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve staff'tan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, yüzde 100 ben suçluyum" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçının 60. dakikasında Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulamıştı. Topun taca çıktığı anda iki futbolcu arasında tartışma yaşanmıştı. Sözlü tartışma sonrası Galatasaray yarı sahasından koşarak Giresunspor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, 22 yaşındaki oyuncuya önce kafa ardından da yumruk atmıştı. Brezilyalı futbolcuya para cezası verilirken PFDK da 8 maçtan men etmişti.

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