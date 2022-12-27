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Galatasaray'da Mauro Icardi o maçta sahada!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başladı. 29 yaşındaki futbolcunun kısa sürede iyileşmesi camiayı sevindirirken, Icardi'nin sahalara geri döneceği tarih de belli oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi o maçta sahada!

Dünya Kupası arasında antrenmanda sakatlanan Mauro İcardi, tempolu koşulara başlarken, takımla ısınmalara ise cuma günü start verecek.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SAHADA

Arjantinli forvetin, formasına kavuşacağı tarih ise belli oldu. 29 yaşındaki futbolcunun, 4 Ocak'taki Ankaragücü maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.

GÖZLER F.BAHÇE DERBİSİNDE

Teknik direktör Okan Buruk yıldız oyuncuya ikinci yarıda şans vermeyi düşünüyor. Böylece 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Mauro İcardi'nin form durumu gözlenecek.

6 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro İcardi sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta oynayabildi. Arjantinli forvet takıma 4 gol, 3 asist katkısı yaptı. Teknik direktör Okan Buruk İcardi takıma dönene kadar Gomis'e forma verecek.

SEFEROVIC SINIFTA KALDI

Galatasaray'ın diğer forveti Haris Seferovic ise beklentileri karşılayamadı. Sezon başında Benfica'dan kiralanan Seferovic 11 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

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