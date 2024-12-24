Galatasaray'da meşhur uçak havalandı
Galatasaray'da meşhur uçak havalandı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan vekillerinden Abdullah Kavukçu İtalya'ya gitti.
Süper Lig'de araya 8 puanla lider giren Galatasaray'da transfer gündemiyle meşhur olan uçak havalandı.
Kasım ortasında İtalya'ya giderek kısa bir tatil yapan Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu yeniden Çizme'ye uçtu.
Okan Buruk lige verilen arada İtalya'da kısa bir tatil yapacak. Ancak Okan Buruk'un tek gündemi tatil de değil...
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü bu arayı transfer görüşmeleri için de fırsat olarak kullanacak. Buruk ve Kavukçu aracı menajer George Gardi ile bir araya gelecek.
Stoper ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Gardi ile istişare edecek.
Galatasaray'ın stoper hattı için önceliği Fransa'daki yıldızlar...