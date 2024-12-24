Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da meşhur uçak havalandı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da meşhur uçak havalandı

        Galatasaray'da meşhur uçak havalandı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan vekillerinden Abdullah Kavukçu İtalya'ya gitti.

        Giriş: 24.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de araya 8 puanla lider giren Galatasaray'da transfer gündemiyle meşhur olan uçak havalandı.

        2

        Kasım ortasında İtalya'ya giderek kısa bir tatil yapan Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu yeniden Çizme'ye uçtu.

        3

        Okan Buruk lige verilen arada İtalya'da kısa bir tatil yapacak. Ancak Okan Buruk'un tek gündemi tatil de değil...

        4

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü bu arayı transfer görüşmeleri için de fırsat olarak kullanacak. Buruk ve Kavukçu aracı menajer George Gardi ile bir araya gelecek.

        5

        Stoper ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Gardi ile istişare edecek.

        6

        Galatasaray'ın stoper hattı için önceliği Fransa'daki yıldızlar...

        7

        Sarı-kırmızılılar PSG'den Milan Skriniar, Montpellier'den Becir Omeragic ve Lens'ten Kevin Danso ile ilgileniyor.

        8

        Gardi geçen günlerde PSG'nin Monaco müsabakasını takip etmek ve temaslarda bulunmak için Fransa'ya gitmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"