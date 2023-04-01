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Midtsjö'den altın siftah!

Galatasaray, çok zorlandığı maçta Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yenerken, Fredrik Midtsjö mücadeleye damgasını vurdu. 86. dakikada ceza sahası dışından fileleri havalandırarak Adana Demir'in kilidini açan Norveçli orta saha, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, takımın ilk golünü Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö kaydetti.
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    Maça yedek başlayan Midtsjö, 74. dakikada Sergio Oliveira’nın yerine oyuna dahil oldu. 
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    Karşılaşmanın 86. dakikasında sahneye çıkan 29 yaşındaki futbolcu, ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    Yaz transfer döneminde takıma katılan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla da ilk gol sevincini yaşadı.

     
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    Norveçli futbolcu, bu sezon 15'i Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 resmi maçta görev aldı.
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    "AMAÇ ŞAMPİYON OLMAK"

    Maçın kahramanı Fredrik Midtsjö, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada taraftarı övdü. Attığı golle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Norveçli yıldız, şu ifadeleri kullandı:
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    "Uzun zaman olmuştu gol attığım, iyi oldu bu gol. Takım için de iyi oldu. Amaç şampiyon olmak. 14 galibiyet üstüne 1 kayıp yaşadık. Burada harika bir atmosfer ve taraftar var. Onlara layık şekilde oynamaya devam edeceğiz."
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    Öte yandan mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.
  • Galatasaray'da Midtsjö'den altın siftah!

    Galibiyet golünü kaydeden Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, kale arkasında bulunan tribüne giderek sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

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