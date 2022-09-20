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Galatasaray'da Mohamed gelişmesi! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiralık olarak verdiği Mostafa Mohamed, takımının vazgeçilmez oyuncularından birisi oldu. Fransız ekibi, Mısırlı golcünün bonservisi almayı düşünüyor

Galatasaray'da Mohamed gelişmesi! İşte bonservis bedeli - Galatasaray GS Haberleri

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mostafa Mohamed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Nantes ile 11 maça çıkan Mostafa Mohamed, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Fransız takımı, potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mostafa Mohamed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak.

CICALDAU VE MORUTAN'DA SON DURUM

Bu arada Galatasaray'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ittihad takımına kiralanan Alexandru Cicaldau, 4 maçta süre alırken, takımına skor katkısı yapamadı.

İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık giden Olimpiu Morutan ise 6 maçta 1 gol, 1 asist katkısı yaptı. Galatasaray geçen yaz transfer ettiği Cicaldau ve Morutan için 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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