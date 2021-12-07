Galatasaray'da Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın Mohamed'in bonservisini almak için devre arasına kadar Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödemesi gerekiyordu. Ancak Mısır'dan gelen haberler ise kafaları tamamen karıştırdı. Mısır basınında yer alan bir haberde; ismi verilmeyen bir Zamalek yöneticisi, Akhbar el-Yom'a yaptığı açıklamada "Mostafa Mohamed'in geri dönmesi için yoğun çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLER TEMASA GEÇTİ

Haberin detayında; Zamalek yönetiminin kısa süre önce Galatasaray'la iletişime geçip Mohamed'in konusundaki kararlarını sorduğu bilgisi paylaşıldı. Galatasaray'ın ise Mohamed konusunda henüz net karar vermediği ve satın alma opsiyonunun devreye giremeyebileceği iddia edildi. Mısırlı gazeteci Hani Hathout ise Zamalek yetkililerinin Mustafa ile temasa geçtiğini dile getirerek oyuncuya "Galatasaray ile sözleşme uzatma. Sana daha iyi şartlar sunacağız. Afrika Kupası'ndan sonra seni Avrupa'da bir takıma satarız" dediklerini ifade etti.