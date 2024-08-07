Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Köhn... - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Köhn...

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, antrenman öncesi sarı-kırmızılılardaki son durum hakkında konuştu. Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan 'küfür' ve transfer iddialarına cevap verirken, Köhn ve Zaha ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 19:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        2

        Okan Buruk; Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında oyundan alındığını öğrenince, küfürlü tepki gösterdiği yönündeki iddialara cevap verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Spartak Moskova'nın gelen transfer teklifleri hakkında da konuştu.

        Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

        3

        "Transfer döneminde birçok teklif geliyor. Bizim de başka takımlara yaptığımız teklifler var. Bu dönem bitene kadar bunları yaşayacağız. Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır."

        4

        "Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi bittikten sonra takım performansı artıyor. Teklifler elbet gelir, bizden de teklif gidiyor. Şu anda oyuncular bizimle ve cuma günkü maça onlarla birlikte hazırlanacağız."

        5

        "ZAHA İLE KONUŞTUM, SORUN YOK"

        "Beşiktaş maçından sonra Wilfried Zaha ile ilgili sözleriniz sosyal medyada birçok algıya neden oldu" şeklindeki hatırlatma üzerine Okan Buruk, "Algı ülkesinde yaşıyoruz maalesef. Her yenilgiden sonra en büyük sorumlu benim diyorum. Kazandığımız şampiyonlukları da hep birlikte kazanırız diyorum. Bazen teknik açıklamalar yapıyoruz ama onu da kesip, değiştirip farklı şekilde yorumluyorlar. Maçtan sonra Wilfried Zaha ile de konuştum. Takım içinden bir arkadaşı 'Hoca seninle ilgili eleştiri yapmış' demiş. Ben onunla da konuştum. Orada onu eleştirmediğimi söyledim. O da 'Oyuna girerken söylediklerinizi ben yanlış anlamışım siz kusura bakmayın' dedi. Bir şekilde herkes kaybeden takım üzerinden konuşmalar yapılıyor. Bu futbolun güzelliği aslında. Bunları normal karşılıyoruz. Kendi içimizde yine çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

        6

        İHTİYACIMIZ OLDUĞU SÜRECE TRANSFER YAPABİLİRİZ"

        "Transfer dönemi bitene kadar biz de oyuncu alabiliriz, bizden de oyuncu gidebilir. İhtiyacımız olduğu sürece transfer yapabiliriz. İhtiyacımız olduğunu görüyoruz. Onu da en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz. Oyuncularla birlikte en kısa zamanda kendi gücümüze kavuşmak istiyoruz."

        7

        "OYUNCULARIN UFAK TEFEK TEPKİLERİ OLABİLİR"

        "Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın saygısına ve sevgisine inanıyoruz. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Bazen 88'de oyuncu çıkarırsın, oyuncu tepki gösterir. Bu dünyanın her yerinde olur. Oyuncular da insan. Soyunma odasında oyuncularımız onları neden çıkarttığımızı hep anlatırız. Bu tür şeyler olacak. Bazı oyuncu çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı mutsuz olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncuların sevgisi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum."

        8

        MUSLERA: NASIL BAŞLADIĞIMIZ DEĞİL, NASIL BİTİRDİĞİMİZ ÖNEMLİ

        Okan Buruk'tan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaptan Fernando Muslera ise, "Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz. Kötü bir sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanma gibi bir şerefe layık görüldük. Daha önce de orada mücadele eden bir takımla eşleştik. Zor olacağını biliyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Motivasyonum her zaman mücadele ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmeden devam edeceğim. Ben her zaman yüzde yüzümle devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

        9

        MUSLERA'DAN KEREM YANITI

        Bir basın mensubunun "Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçında soyunma odasında olay çıkardığı gündeme geldi." sözleri üzerine Fernando Muslera, "Kim söyledi bunu? Soyunma odasında mıymış bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor." açıklamasını yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam