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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:19
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        Galatasaray'da Olimpija mesaisi
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galatasaray, rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı.

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