Galatasaray'da Osimhen derbide oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza atan Galatasaray'da gözler derbiye döndü.

Üst üste iki zorlu maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar bir günlük izin yaptı.

Beşiktaş derbisi için hazırlıklara perşembe günü başlayan Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu da merak konusu...

Liverpool maçında kramp giren Nijeryalı yıldız tedbir amaçlı olarak oyundan alındı. Perşembe günkü antrenmana katılmayan Osimhen yine tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı bireysel program dahilinde özel çalıştı. Nijeryalı yıldızın son taktik provada takımla birlikte çalışması bekleniyor. Okan Buruk'un Liverpool karşısında kazanan kadroyu bozmak istemediği de öğrenildi.