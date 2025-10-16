Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Osimhen ve Lemina mercek altında! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Osimhen ve Lemina mercek altında!

        Galatasaray'da milli ara dönüşünde Victor Osimhen ve Mario Lemina mercek altına alındı. Milli takımlarının oynadığı maçlara 11'de başlayan iki oyuncunun olası sakatlığını önlemek için durumlarına yakından bakılacak.

        Giriş: 16.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osimhen ve Lemina mercek altında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da gündem milli futbolcular...

        İlk 11'de forma giyen oyuncuların önemli bölümü milli takımlarına giderken Mario Lemina ve Victor Osimhen de mercek altına alındı.

        Nijerya Milli Takımı'yla önce Lesotho ardından Benin maçlarına çıkan Osimhen iki karşılaşmada da 80 dakikanın üzerinde süre aldı.

        Galatasaray sakatlıktan dönen 26 yaşındaki santrfora fazla yük binmesini istemiyor ve Osimhen konusunda dikkatli hareket ediyor.

        Nijeryalı yıldızın milli takımı dönüşünde testleri yapılacak; herhangi bir sakatlık yaşanmaması için dinlendirilme ihtimali değerlendirilecek.

        REKLAM

        Osimhen gibi Afrika Elemeleri'ne giden Lemina da hem Gambiya hem Burundi karşılaşmalarına ilk 11'de çıktı.

        32 yaşındaki orta saha iki karşılaşmada da 75 dakikanın üzerinde süre aldı.

        Vücudundaki kas yoğunluğu nispeten fazla olan ve zaman zaman dinlendirilmesi gereken Lemina'nın da durumuna bakılacak.

        Başakşehir karşısında cezalı olan Davinson Sanchez yerine stoperde Kaan Ayhan'ın, ileri uçta ise Mauro Icardi'nin oynaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?