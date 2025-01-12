Galatasaray'da penaltı beklentisi!
Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, mücadelenin 28. dakikasında penaltı bekledi!
Giriş: 12.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:00
Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı.
Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.
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