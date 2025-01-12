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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da penaltı beklentisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da penaltı beklentisi!

        Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, mücadelenin 28. dakikasında penaltı bekledi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:00
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        Galatasaray'da penaltı beklentisi!
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        Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.

        Karşılaşmanın 28. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı.

        Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.

        Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.

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