UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında PSG'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da dev mücadele öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor!
Sarı-kırmızılılar, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle yarın forma giymeyeceğini açıkladı. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.
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