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Galatasaray'da sakatlık şoku! Sergio Oliveira için açıklama geldi

Galatasaray'da Sergio Oliveira’nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi

Galatasaray'da sakatlık şoku! Sergio Oliveira için açıklama geldi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

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