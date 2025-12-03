Galatasaray'da Samsunspor mesaisi başladı!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.