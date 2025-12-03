Habertürk
        Galatasaray'da Samsunspor mesaisi başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Samsunspor mesaisi başladı!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı

        03.12.2025 - 14:11
        Galatasaray'da Samsunspor mesaisi başladı!
        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idmanın iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

        Dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

