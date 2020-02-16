Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig’de bu akşam evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da tüm hesaplar galibiyet üzerine kurulurken bir yandan da Fenerbahçe derbisi düşünülmeye başlandı. Malatya karşısında 3 puana ulaşarak Kadıköy’e moralli çıkmanın hesaplarını yapan Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibinin aksine tam kadro hazır olmak istiyor.

Sakatlıktan dönen Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi’nin ardından eksik olarak Malatya önünde sadece Mariano cezalı durumda bulunuyor. Ancak sınırda bulunan Adem Büyük’ün derbide oynayamama tehlikesi bulunuyor.

Adem'den yoksun kalmak istemeyen teknik direktör Fatih Terim de öğrencisini bu konuda uyardı. Terim, zaman zaman hakemlerle diyaloğa girerek sarı kart gören Adem’e de sakin kalması yönünde direktifler verdi.