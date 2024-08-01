Üst üste iki sezon şampiyonluğa ulaşan kadrosunu koruyan ve ilk 11'e iki takviye planlayan Galatasaray orta saha için geri sayıma da geçti.

Sağ bek arayışlarına Kopenhag'tan Elias Jelert ile nokta koyan sarı-kırmızılılar, Scott McTominay için de girişimlerini hızlandırdı.

Hem İskoç oyuncu hem de Manchester United ile masada bulunan ve önemli mesafe kat eden Galatasaray, Erik Ten Hag'ın kararını bekliyor.

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Manchester United'ın menajeri, Scott McTominay'in ayrılığına bu transfer gerçekleşene kadar izin vermiyor. Diğer yandan İskoç yıldızı bir an önce İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray, Manchester United'ın yaklaşık 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisini de daha aşağılara çekmek için müzakereler yürütüyor.