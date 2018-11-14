Olaylı geçen derbinin yankıları hala sürerken Galatasaray cephesindeki bir soru kafaları karıştırıyor. VAR görüntülerini günlerce detaylı bir şekilde inceleyen TFF Hukuk Kurulu, Hasan Şaş, Badou Ndiaye, Ryan Donk ve Garry Rodrigues’e üst sınırdan ceza verdi ancak olaylara karışan bir diğer Sarı-Kırmızılı oyuncu Serdar Aziz’in PFDK’ya bile sevk edilmemesi merak uyandırmıştı.
Anderlecht maçı öncesi basın toplantısında Serdar’ın oyuncusu Yiğitcan Güveli’ye yumruk attığını iddia eden Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman da tecrübeli stoperin sevk edilmemesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Hollandalı teknik adama cevap veren Serdar ise yaptığı açıklamada, “Olaylar sırasında Yiğithan de geldi. Sevdiğim bir futbolcu ve insan. Ben de ensesinden tutup, ‘Burada senin ne işin var. Geç içeri’ dedim ve ittim. Genç bir futbolcuyu koruma amaçlı bunu yaptım. Yumruk atmadım. Ayrıca maçtan sonra da konuştuk” ifadeleriyle kendisini savunmuştu.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre buna karşın TFF’nin taraf tuttuğunu ve verilen cezaları kendilerine yapılan bir saldırı olarak gören Galatasaray cephesi de federasyonun Milli Takım’ı düşünerek bunu yapmadığını düşünüyor. TFF’nin adaletsiz davrandığını sırf bu örnekle bile açıklayan Sarı-Kırmızılılar, görüntülerde Serdar’ın hem Jailson’un boynuna sarılması hem de Yiğithan’a müdahalesini görüldüğü halde İsveç ve Ukrayna ile oynayacağımız maçları düşünerek Serdar’ın moralini bozmamak için ceza verilmediği ancak diğer oyunculara Galatasaray’a zarar gelmesi için üst sınırdan ceza verildiği görüşünde birleşiyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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