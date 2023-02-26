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Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara, İtalya'nın iki devinin Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istediklerini açıkladı. Galatasaray da Tangocu için girişimlerini sürdürüyor. İşte transferdeki sıcak gelişmeler...

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  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    Sezon başında Paris Saint-Germain'den, Galatasaray'a kiralık gelen ve Sarı-Kırmızılı forma altında eski günlerinden kesitler sunarak, taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    30 yaşındaki yıldızın en büyük talipleri ise; İtalya'dan... Çizme'nin en köklü kulüplerinden olan Milan ve Roma, Icardi için resmi teklifte bulundu. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    Bunu da oyuncunun eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, İspanyol basınına yaptığı açıklamayla duyurdu. 

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    Wanda, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru" dedi.

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    İspanyol basınında yer alan haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi: 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    "Icardi, Serie A'da Inter formasıyla 124 gol attı. Gelecek sezon için yeni bir yer arıyor olabilir. Bu sene PSG'den G.Saray'a kiralanan forvet, Türkiye'de harika performans sergiliyor ve bu da Mauro'nun dikkat çekmesini sağlıyor." 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    "Menajeri Wanda Nara da PSG kadrosuna geri dönmesinin pek mümkün olmadığını söyledi."
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    "Icardi, Inter'de 6 sezon forma giydi. Sampdoria'da da 2 yıl oynadı. 30 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmekten mutluluk duyacaktır." 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    Çizme basınından "calciomercato" ise Vlahovic'in olası ayrılığı sonrasında Juventus'un da Mauro Icardi'ye teklif yapabileceğini yazdı.
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    İtalya'dan gelen haberler G.Saray adına kötü olsa da Sarı-Kırmızılı yönetim, taraftarlarla arasında harika bir bağ kuran Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarına devam ediyor. 
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    Arjantinli golcünün bonservisini alabilmek adına PSG ile temaslara başlayan Galatasaray transfer komitesi, bu transfer için şartlarını zorlayacak. Tabii Icardi de G.Saray'da kalmak isterse, bu süreç hızlanacak. 

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

    Ancak Arjantinli yıldız, kariyerini İtalya'da sürdürmeyi planlarsa; yollar mecburi olarak sezon sonunda ayrılacak.

     
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler
  • Galatasaray'da sıcak gelişme! Wanda Nara'dan Icardi transferi için flaş sözler

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