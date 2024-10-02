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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sıradaki yolcu Ziyech! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sıradaki yolcu Ziyech!

        Wilfried Zaha, Sergio Oliveira gibi oynamadığında sorun çıkaran futbolcularıyla yollarını ayıran Galatasaray'da sıradaki yolcu ise Hakim Ziyech.

        Giriş: 02.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:51
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        Sıradaki yolcu Ziyech
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        Galatasaray'da kadro yenileme çalışmaları devam ediyor. Sezon başında az ama öz transfer yapan sarı-kırmızılılar, oynamadığında sorun çıkaran futbolcularla yollarını ayırmaya devam edecek.

        Okan Buruk'un kadro planları arasında yer alan Sergio Oliveira, karşılıklı anlaşma sonrası gerçekleşen sözleşme feshi ile Olympiakos'un yolunu tutarken Wilfired Zaha da Lyon'a kiralanmıştı.

        İngiliz ekipleriyle görüşen Fildişi Sahilli futbolcu, Büyük Britanya vergi sisteminden doğan yükümlülükleri nedeniyle Ada'ya dönememiş ve Fransa'nın yolunu tutmuştu.

        Leo Dubois ile de yollarını anlaşma sonucu fesheden Galatasaray'da sıra Hakim Ziyech'e geldi.

        Ödemeler geciktiğinde sorun çıkaran Faslı futbolcu, forma giyemediğinde de huzursuzluk yayıyor.

        Victor Osimhen transferi sonrasında çift santrforlu oyun planına geçecek sarı-kırmızılılarda Ziyech'in bulacağı süre daha da azalmış durumda.

        Galatasaray'da kendisine gelecek göremeyen tecrübeli yıldız devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

        Sarı-kırmızılılar da Ziyech'le yollarını devre arası transfer döneminde ayırmayı planlıyor.

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