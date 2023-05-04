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Galatasaray'a kiralık oyunculardan büyük gelir!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan performanslarıyla beğeni topladı. Fransız ekibinin, Mısırlı futbolcuyu satın almak için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Morutan içinde transfer döneminde teklif bekleniyor

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  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Yaz transfer dönemiminde büyük bir değişim geçiren Galatasaray, önemli futbolcularını da satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Bu oyunculardan özellikle Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın performansı göz dolduruyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Galatasaray'ın Nantes’a kiraladığı Mustafa Muhammed, başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Nantes, 25 yaşındaki futbolcunun yükselen performansının ardından, Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Nantes, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 250 bin Euro öderken iki kulüp arasındaki anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu var.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı bildirime göre bu opsiyon hakkı, 15 Haziran 2023'e kadar geçerli.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Mısırlı oyuncu, takımına 11 gol 5 asistlik katkı sağladı.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Fransız ekibinin golcü futbolcu için 3,5 milyon euroluk bir rakam önermesi bekleniyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Galatasaray'ın ise 5 milyon eurodan düşük bir teklife sıcak bakmayacağı gelen haberler arasında.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Diğer yandan, sezon başında İtalya 2'nci Ligi ekiplerinden Pisa’ya kiralanan Olimpiu Morutan’ın da İtalya'daki performansı dikkat çekiyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    İtalyan ekibide Morutan için transfer döneminde harekete geçebilir.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Galatasaray yönetimi, bu iki futbolcunun satışıyla önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Icardi ve Rashica transferlerinin parası kiralıklardan

    Sarı kırmızılılar, bu iki futbolcudan gelen bonservis ücretiyle Icardi ve Rashica'nın bonservisini almak için kaynak oluşturabilecek.

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