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Galatasaray'da son dakika! İngiliz ekibi, Mohamed'i izlemeye geliyor!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, 4 maçta 4 gol atarak göz doldurdu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Mısırlı oyuncuya kancayı takarken izlemek için gözlemci gönderecek

Galatasaray'da son dakika! İngiliz ekibi, Mohamed'i izlemeye geliyor!

Galatasaray'ın Ocak ayında Mısır'ın Zamalek kulübünden zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı göz dolduran 23 yaşındaki forvet, İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

ALANYASPOR MAÇINI İZLEYECEKLER

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; İngiltere Premier lig ekiplerinden Crystal Palace, Mısırlı forveti takip etmeye başladı. Crystal Palace'nin oyuncu izleme komitesi Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Mostafa Mohamed'i izleyecek. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 24 maçta sadece 27 gol atan İngiliz ekibi önümüzdeki yaz kadrosuna etkili bir forvet takviyesi yapmak istiyor. Galatasaray 1.5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini 2022 yazında 4 milyon dolara alma hakkını elinde bulunduruyor.

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