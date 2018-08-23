Galatasaray'da Gomis'in ayrılığının resmiyete dökülmesi sonrasında Fatih Terim yönetimden golcü transferinin hızlandırılmasını istedi. Stoperde Simon Kjaer için ısrarcı olan Terim'in listesi de sızdı! İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
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Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transferinin sadece resmiyete kalmasının ardından Galatasaray yönetimi santrfor transferi için girişimlerini hızlandırdı!
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Tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapan sarı-kırmızılılarda ligi bir şekilde götürebileceklerini düşünen teknik direktör Fatih Terim, Devler Ligi'ni kaldırabilecek bir seviyede takım olabilmek için Badou Ndiaye'nin yanı sıra santrfor ve stopere çok iyi takviyeler istiyor.
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Emre Akbaba'yı kadrosuna katarak önemli bir transferi gerçekleştiren sarı-kırmızılıların bu iki bölge için hedefinde birçok alternatif bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve bonservisi Sevilla'da olan Simon Kjaer için devreye giren Galatasaray'da Fatih Terim yönetime rapor verdi. Danimarkalı savunmacıda oldukça ısrarcı olan Terim, yönetime bu trnasferin acilen bitirilmesi şeklinde rapor verdi.
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FORVETTE İLK HEDEF WELBECK!
Geçen sezonun gol kralını Suudi Arabistan'a satan Galatasaray, santrfor transferi için ise Premier Lig kulüpleriyle temasa geçti. Transfer döneminin kapandığı İngiltere'de kadroda düşünülmeyen oyunculara göz diken sarı-kırmızılıların ilk adayı ise Arsenalli Danny Welbeck.
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İmparator'un bu iki isim için "Kjaer de Welbeck de gücümüze güç katar. İki oyuncunun transferi Şampiyonlar Ligi'ne daha farklı bakmamızı sağlar" dediği ortaya çıktı.
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WELBECK'İN ALTERNATİFİ NIASSE
Savunmaya Kjaer'i düşünen İmparator, santrfor bölgesi için ilk aday olarak Arsenalli Welbeck'i istese de Oumar Niasse'ye de olumlu bakıyor. Welbeck için yapılacak görüşmelerden bir sonuç alınamazsa daha önce de adı Galatasaray ile anılan Niasse için Everton kulübü ile temaslar artırılacak. Savunma ve forvet bölgesi için ismi geçen oyuncuların kiralama formülü ile takıma kazandırılması hedefleniyor.
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MODESTE DE GÜNDEMDE!
Hoffenheim'dan sorna Köln formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından 29 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin ekiplerinden Tianjin Quanjian'a giden ve 11,6 milyon dolarlık alacakları nedeniyle kulübüyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği kaydedilen Anthony Modeste de sarı-kırmızılıların hedefindeki isimler arasında.
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Takımının son üç lig maçında da kadroda bulunmayan ve avukatlarının hem Çin Futbol Federasyonu yetkilileri hem de kulüp idarecileriyle müzakarelerde bulunduğu Modeste'nin önce Lokomotiv Moskova'ya gideceği iddia edilse de Modeste'nin menajeri bunu yalanlamıştı.
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Fransız futbolcunun menajeri, Modeste'nin Çin'den ayrılmak istediğini ancak Rusya'ya gitmek istemediğini Çin basınına geçen günlerde açıklamıştı. Sarı-kırmızılı idarecilerin 30 yaşındaki Fransız golcü için girişimlerde bulunduğu ancak Welbeck'ten gelecek habere göre hareket edileceği öğrenildi.
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ORIGI ZOR HEDEF
Büyük umutlarla transfer edildiği Liverpool'da beklentileri karşılayamayan ve geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık geçiren Divock Origi de Fatih Terim'in istediği oyuncular arasında. Wolfsburg'dan Liverpool'a geri dönen ancak ligdeki ilk iki maçın kadrosunda da bulunmayan Belçikalı yıldızla Borussia Dortmund da ilgileniyor.
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Alman ekibi Belçikalıyı kiralamak isterken ESPN, Liverpool'un 23 yaşındaki golcü için 30 milyon Euro istediği ve kiralama yoluna pek sıcak bakmadığını haberleştirdi. Sözleşmesinin bitimine 18 ay kalan Origi'nin kulüpten ayrılmak istediği kaydedilirken Klopp'un Danny Ings'in satılmasından sonra Belçikalı'yı bu transfer döneminde ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.
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