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WELBECK'İN ALTERNATİFİ NIASSE

Savunmaya Kjaer'i düşünen İmparator, santrfor bölgesi için ilk aday olarak Arsenalli Welbeck'i istese de Oumar Niasse'ye de olumlu bakıyor. Welbeck için yapılacak görüşmelerden bir sonuç alınamazsa daha önce de adı Galatasaray ile anılan Niasse için Everton kulübü ile temaslar artırılacak. Savunma ve forvet bölgesi için ismi geçen oyuncuların kiralama formülü ile takıma kazandırılması hedefleniyor.