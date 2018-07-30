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Geçtiğimiz sezonu Swansea'de kiralık geçiren oyuncu için yönetim, yeni sezon için kiralama teklifi yaptı. İngiliz takımı ile görüşmeler devam ederken kısa bir süre içinde cevap alınması için uğraşılıyor. Galatasaray, Conte döneminde de 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istemiş ancak tüm girişimlere rağmen Chelsea, oyuncuyu Swansea'ya kiralık olarak yollamıştı. (Fotomaç)