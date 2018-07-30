Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi. 23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Fatih Terim devreye girdi.
Yakın dostu olan Napoli'nin hocası Ancelotti'yi arayan Terim, Rog'u kiralamak istediğini söyledi. Ancelotti onay verince Terim bu kez de futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Slaven Bilic'e başvurdu.
Bilic de Rog'la görüşerek, bir sezon Galatasaray'la Devler Ligi'nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı. Galatasaray şimdi Rog'un vereceği kararı bekliyor. (Fotomaç)
ABRAHAM'A KANCA
Forvet takviyesi konusunda henüz yol alamayan Galatasaray transfer çalışmalarında art arda yeni isimlere yöneliyor. Finansal Fair Play kararları nedeniyle bonservis ücreti ödeme şansı olmayan Cimbom, son olarak Chelsea'nin genç oyuncusu Tammy Abraham'a yöneldi.
Geçtiğimiz sezonu Swansea'de kiralık geçiren oyuncu için yönetim, yeni sezon için kiralama teklifi yaptı. İngiliz takımı ile görüşmeler devam ederken kısa bir süre içinde cevap alınması için uğraşılıyor. Galatasaray, Conte döneminde de 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istemiş ancak tüm girişimlere rağmen Chelsea, oyuncuyu Swansea'ya kiralık olarak yollamıştı. (Fotomaç)
TEODORCZYK İPLERİ KOPARDI
Galatasaray'ın forvet adaylarından Teodorczyk ile Anderlecht arasındaki ipler koptu. Daha önce gitmek istemediği için Teodorczyk'in menajerine "İngilizce anlamıyor galiba. Başka dilden konuşmak gerekecek" diyen sportif direktör Devroe, bu kez de "Takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular B takımda çalışacaklar" açıklamasını yaptı. Bu durum ilişkileri gerdi.
Polonyalı golcünün, bu sözlerin ardından kendisini isteyen takımlara kapıları açtı. Galatasaray da Abraham da yol alamaması halinde harekete geçecek.
ÖNCELİK AHMED MUSA
Gomis'in menajerine, "İyi bir teklif getirirseniz bırakmaya hazırız" mesajı veren Galatasaray bir yandan da golcü arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılara, Milan'da geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Andre Silva önerilse de teknik heyetin forvet transferinde önceliği Ahmed Musa.
Nijerya forması ile Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Ahmed Musa'nın bonservisi Leicester City'de. İngilizler iki sene önce 20 milyon Euro bonservis ödediği 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istiyor ancak Ahmed Musa, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri reddetti. Premier Lig'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona erecek. Galatasaray, bu tarihe kadar bekleme kararı aldı. (Sabah)
SİLVA TARAFTARA HAYRAN KALDI
Galatasaray ve Milan’ın Andre Silva konusunda pazarlığı sürerken, devreye taraftarlar da girdi. Portekizli yıldızın paylaştığı fotoğrafların altına ‘Come to Galatasaray yorumları yazıldı. Sosyal medya kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olan Silva’nın, “Bu tam bir çılgınlık. Galatasaray taraftarları gerçekten inanılmaz” dediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar, Portekizli forveti bedelsiz kiralamayı hedefliyor. Genç oyuncu ise kendisi için 3.5 milyon euro civarında bir maaş talep ediyor. Aslan, Milan’ı bedelsiz kiralamaya ikna ederse, futbolcuyla da pazarlığa başlayacak.
Gomis’in takımdaki geleceğinin belirsizliğini koruması üzerine Sarı-Kırmızılılar, forvet hattına mutlaka bir takviye yapacak. Ancak Fransız yıldız kalsa bile Silva’nın alınması talep edildi. Terim, genç futbolcudan yararlanmak istediğini yönetime iletti. (Akşam)
YENİ HEDEF JOHANNES GEİS
Sarı-Kırmızılılar sadece stoper değil, aradığı orta saha oyuncusunu da Schalke’de buldu. Alman basını, Johannes Geis için Galatasaray’ın devrede olduğunu yazdı.
Galatasaray, 30 yaşındaki stoper için Ruslar ile rekabete girerken, önümüzdeki günlerde işin netlik kazanması bekleniyor. Lokomotiv’in henüz resmi bir teklifle Schalke’nin kapısını çalmadığı belirtilirken, Galatasaray gelişmeleri yakından takip ediyor. (Fanatik)
HÖWEDES'TE RAKİP RUSLAR
Schalke 04’ün kamp kadrosuna almadığı ve Galatasaray ile görüşen Benedik Höwedes konusunda Bild Gazetesi önemli bir iddiada bulundu. Buna göre Lokomotiv Moskova, Höwedes için Schalke’ye 5 milyon Euro’luk bir teklif yaptı, oyuncuya da bonuslarla yıllık 4 milyon Euro önerdi.
Galatasaray, 30 yaşındaki stoper için Ruslar ile rekabete girerken, önümüzdeki günlerde işin netlik kazanması bekleniyor. Lokomotiv’in henüz resmi bir teklifle Schalke’nin kapısını çalmadığı belirtilirken, Galatasaray gelişmeleri yakından takip ediyor. (Fanatik)
BELHANDA İÇİN İNGİLİZLER DEVREDE
Younes Belhanda’ya teklif var... Yahoo Sports, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın Belhanda ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Haberde, Galatasaray’a ilk olarak 6.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunulacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin beklentisi ise 10 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam. En az 2-3 transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray, bonservisli oyuncu almak için önce futbolcu satışı yapmak zorunda. (Fanatik)
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