Galatasaray'da Süper Kupa mesaisi!
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 03.01.2026 - 14:21 Güncelleme: 03.01.2026 - 14:21
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra Gaziantep'e hareket edecek.
