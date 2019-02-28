Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’ın daha önce maç saatinin değiştirilmesi konusundaki başvurunun reddedilmesi, Sarı-Kırmızılı camianın canını sıktı. Sezon başından beri Erzurum’da oynanan hiçbir maçın akşam saatinde olmamasını örnek gösteren Cimbom, havanın akşam saatlerinde çok daha soğuk ve oyuncu sağlığına zarar verebileceğini gerekçe göstermişti. Ancak yayıncı kuruluş ve rakip takımın bu isteğe sıcak bakmadığı açıklandı. Bunun üzerine federasyona tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar, oyuncu sağlığının hiçe sayıldığını savunuyor. TFF’nin bu itiraza olumsuz yanıt vermesine kızan Cengiz yönetimi, sezon başından beri federasyonun kendi aleyhlerinde kararlar aldığını düşünüyor. VAR’daki hakem hataları başta olmak üzere bu gibi durumlarda da Galatasaray’ın itirazlarını görmezden gelen TFF’ye Cengiz yönetiminden büyük tepki var.