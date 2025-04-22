Torreira bu sezon 4. golünü kaydetti
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor maçıyla bu sezonki 4. golünü kaydetti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira attı. Müsabakanın 42. dakikasında sahneye çıkan Torreira, Osimhen’in kafa vuruşunda kaleciden seken topu iyi takip ederek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
29 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda 4. golünü attı. Uruguaylı futbolcu, Süper Lig’de 3, kupada da 1 gol sevinci yaşadı.
Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı.