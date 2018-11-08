Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray'da yönetim ile teknik heyet, mevcut kadronun alternatifsiz ve Avrupa kupaları ile Türkiye Ligi'nde 22. şampiyonluğa ulaşılması adına yeterli derinliğe sahip olmadığı görüşünde birleşti.
İki taraf da hedeflere ulaşılması adına ocak ayının önemine dikkat çekti. Kadro derinliğinin yetersiz olduğu artık yüksek sesle dile getirilirken, son toplantıda şu görüş öne çıktı:
"Şampiyonluk başta olmak üzere hedeflere ulaşmak için gerekli takviyeleri ocak ayında yapmalıyız. 'Aman biri daha sakatlanmasın' diye maçları yüreğimiz ağzımızda izliyoruz. Başarı için ciddi takviyeler şart. Eğer transfer yapamayacaksak da, bunu çıkıp Galatasaray camiasına anlatmalıyız."
Varılan ortak karar doğrultusunda yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in takviye isteklerini yerine getirmek için şimdiden kolları sıvarken, "Porto'dan sonra Schalke deplasmanında da santrforsuzluğun handikapını yaşadık. Portekiz'de olduğu gibi yine iyi oynadık ama gol atamayınca maç kazanılamıyor" itirafında bulundu.
G.Saray'da 'da şampiyonluk başta olmak üzere Avrupa'da ilerlemek ve önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmak adına en az 3 takviyenin kaçınılmaz olduğu tespiti yapıldı.
En önemli sonuçlardan biri olarak, Eren'in sık sakatlığı ve Sinan'ın gol yükünü çekememesi nedeniyle ocakta 1 değil, 2 golcü alınması artık kesinleşti.
Ayrıca stoper bölgesine de Maicon'un ayrılığı halinde iyi bir defans oyuncusu alınacak. Galatasaray yönetimi, temas halinde olduğu santrfor adaylarından birinin transferini hiç bekletmeden ocak ayının hemen başında yapmayı hedefliyor.
Sarı kırmızılı idareciler, ara transfer döneminin başlaması ile imzaları attırıp hem Fatih Terim, hem de golcü özlemi çeken taraftara iyi haberi vermek istiyor.
OCAKTA TEMİZLİK VAR
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da büyük bir temizlik hazırlığı var. Teknik patron Fatih Terim, kötü gidişatın faturasını oynamayan isimlere kesti.
Tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde sürekli sakatlıklardan şikayet eden ve takımını yalnız bırakan Eren Derdiyok’u gözden çıkardı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcu ile yollar Ocak ayında ayrılacak.
Terim’in üstünü çizdiği bir diğer oyuncu Feghouli. Cezayirli yıldızın önde baskı sistemine uymaması ve beklere destek vermemesi, hocayı bir hayli rahatsız etmiş durumda.
Ayrıca Terim’in bir türlü yıldızının barışmadığı Maicon da topun ağzındaki bir diğer oyuncu. Brezilyalı futbolcu, büyük ihtimalle Gomis’in de formasını giydiği Arap kulübü Al Hilal’e transfer olacak.
Bu oyunculardan elde edilecek gelir ve açılacak maaş bütçesi de, ihtiyaç duyulan bölgelere yapılacak takviyelerde kullanılacak. Terim, transfer listesini de büyük bir titizlikle hazırlıyor.
FORVETE SÜRPRİZ ADAY
Akşam'ın haberine göre; yaz transfer döneminde Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e gönderen ve forvet transferi yapmadan ligde yola çıkan Galatasaray yönetimi bir an önce Ocak ayının gelmesini beklerken, Fatih Terim'in listesinde Oumar Niasse, Okazaki, Mitroglou isimlerinin yanı sıra Alaves'te oynayan John Guidetti'nin de olduğu ortaya çıktı.
Özellikle son maçlarda büyük bir gol problemi yaşayan sarı kırmızılı takımda Schalke karşısında oyuna ilk 11'de başlayan Sinan Gümüş sınıfı geçemezken, Eren Derdiyok'un sürekli sakatlanması Galatasaray'ı ileri uçta krize soktu.
Devre arası transfer döneminde en az bir forvet kadroya katacak olan Galatasaray, Alaves'te Calleri ve Sobrino'nun gerisine düşen John Guidetti için girişimlere başladı.
Bu sezon ligde 6 maçta oynayan ve henüz golle tanışamayan İsveçli futbolcu sarı kırmızılı takımda oynamaya bir hayli sıcak bakarken, La Liga'da şu anda 5.sırada olan Abelardo'nun da 26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak gitmesine onay verdiği belirtildi.
Kariyerinde daha önce Celta Vigo, Celtic, M.City, Stoke ve Feyenoord formaları giyen Guidetti 25 kez milli takımda görev alırken, oyuncunun tecrübesi, boyu ve güçlü fiziği Galatasaray'da Gomis etkisi yaratabileceği şeklinde yorumlanıyor.
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