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"Şampiyonluk başta olmak üzere hedeflere ulaşmak için gerekli takviyeleri ocak ayında yapmalıyız. 'Aman biri daha sakatlanmasın' diye maçları yüreğimiz ağzımızda izliyoruz. Başarı için ciddi takviyeler şart. Eğer transfer yapamayacaksak da, bunu çıkıp Galatasaray camiasına anlatmalıyız."