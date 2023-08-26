Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri: Marco Verratti & Sergio Ramos
Galatasaray orta saha transferinde Marco Verratti'ye yöneldi. İtalyan basını, sarı kırmızılı kulübün, Marco Verratti için Paris Saint Germain'e (PSG) yaptığı teklifi açıkladı! İşte detaylar
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'ye karşı 3-2'lik galibiyet alıp avantajlı durumda olan Galatasaray, transferde bir dünyaca ünlü yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. Cimbom'un hedefinde Marco Verratti var...
PSG ile ayrılma noktasına gelen İtalyan orta saha için Sarı-Kırmızılılar’ın yakın takibinde olduğunu L’Equipe duyurmuştu. Teknik direktör Okan Buruk da Molde maçı sonrası Veratti itirafında bulundu ve kadroda görmek istediğini dile getirdi.
TEKLİFİ AÇIKLADILAR
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Verratti'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'ın, İtalyan futbolcuyu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
Haberin detayında, PSG'ye 30 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından da pay önerildiği iddia edildi.
Veratti, PSG’den 15 milyon euroya yakın yıllık maaş kazanıyor. Galatasaray yönetimi, yüksek maaşa rağmen masadan kalkmadan pazarlıkları sürdürecek.
11 YILDIR PSG'DE
11 yıldır PSG forması giyen Marco Verratti, Pescara’dan 12 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunan İtalyan orta saha, 2022-23 sezonunda 38 maça çıktı.
SERGİO RAMOS AN MESELESİ
Öte yandan Cimbom, Sergio Ramos’u kadrosuna katmaya çok yakın.
PSG ile yollarını ayıran 37 yaşındaki futbolcu istediği ücrette indirime gidince Sarı-Kırmızılılar, imza attırmaya çok yaklaştı.