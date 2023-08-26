Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri: Marco Verratti & Sergio Ramos

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'ye karşı 3-2'lik galibiyet alıp avantajlı durumda olan Galatasaray, transferde bir dünyaca ünlü yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. Cimbom'un hedefinde Marco Verratti var...

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PSG ile ayrılma noktasına gelen İtalyan orta saha için Sarı-Kırmızılılar’ın yakın takibinde olduğunu L’Equipe duyurmuştu. Teknik direktör Okan Buruk da Molde maçı sonrası Veratti itirafında bulundu ve kadroda görmek istediğini dile getirdi.