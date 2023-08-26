Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri: Marco Verratti & Sergio Ramos - GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri: Marco Verratti & Sergio Ramos

        Galatasaray orta saha transferinde Marco Verratti'ye yöneldi. İtalyan basını, sarı kırmızılı kulübün, Marco Verratti için Paris Saint Germain'e (PSG) yaptığı teklifi açıkladı! İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 10:36 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'ye karşı 3-2'lik galibiyet alıp avantajlı durumda olan Galatasaray, transferde bir dünyaca ünlü yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. Cimbom'un hedefinde Marco Verratti var...

        2

        PSG ile ayrılma noktasına gelen İtalyan orta saha için Sarı-Kırmızılılar’ın yakın takibinde olduğunu L’Equipe duyurmuştu. Teknik direktör Okan Buruk da Molde maçı sonrası Veratti itirafında bulundu ve kadroda görmek istediğini dile getirdi.

        3

        TEKLİFİ AÇIKLADILAR

        Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, Verratti'yi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

        4

        Galatasaray'ın, İtalyan futbolcuyu şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

        5

        Haberin detayında, PSG'ye 30 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından da pay önerildiği iddia edildi.

        6

        Veratti, PSG’den 15 milyon euroya yakın yıllık maaş kazanıyor. Galatasaray yönetimi, yüksek maaşa rağmen masadan kalkmadan pazarlıkları sürdürecek.

        7

        11 YILDIR PSG'DE

        11 yıldır PSG forması giyen Marco Verratti, Pescara’dan 12 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunan İtalyan orta saha, 2022-23 sezonunda 38 maça çıktı.

        8

        SERGİO RAMOS AN MESELESİ

        Öte yandan Cimbom, Sergio Ramos’u kadrosuna katmaya çok yakın.

        9

        PSG ile yollarını ayıran 37 yaşındaki futbolcu istediği ücrette indirime gidince Sarı-Kırmızılılar, imza attırmaya çok yaklaştı.

        10

        İspanyol yıldızın 5 milyon euroluk maaş teklifini kabul edeceği öğrenildi.

        11

        Ramos’un ilk talebi senelik 10 milyon euroydu ancak İspanyol stoperin kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesinden dolayı indirime gittiği ifade edildi.

        12
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı