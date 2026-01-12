Habertürk
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır krizi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Uğurcan Çakır krizi!

        Galatasaray'da kaleci rotasyonunda sorun patlak verdi. Son Fenerbahçe derbisinde kaleyi Günay Güvenç'in devralması, takımın bir diğer file bekçisi Uğurcan Çakır cephesinde rahatsızlık yarattı.

        Giriş: 12.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:02
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır krizi!
        Tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır’ın derbide yedek kulübesinde kalmasından duyduğu memnuniyetsizliği teknik direktör Okan Buruk ile paylaştığı öğrenildi.

        Uğurcan’ın bu tercihin ardından durumdan rahatsız olduğu ve bunu da yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.

        Öte yandan bu durumun tek taraflı olmadığı da belirtiliyor. Derbide görev almasına rağmen sezon genelinde yedek kulübesine mahkûm kalan Günay Güvenç’in de rolünden tam anlamıyla memnun olmadığı, süreklilik yakalayamamanın huzursuzluk yarattığı kulislerde konuşuluyor.

        Bu tablo karşısında Okan Buruk’un kaleci rotasyonunda dengeyi sağlamak için çözüm arayışına girdiği belirtiliyor.

        Teknik heyetin, hem oyuncuların psikolojik durumunu gözeten hem de takım içi rekabeti sağlıklı şekilde yönetecek bir plan üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

        Ancak Fenerbahçe derbisindeki rotasyon kararı hem sosyal medyada hem de camia içinde eleştirileri beraberinde getirdi.

