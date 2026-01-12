Galatasaray'da Uğurcan Çakır krizi!

Tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır’ın derbide yedek kulübesinde kalmasından duyduğu memnuniyetsizliği teknik direktör Okan Buruk ile paylaştığı öğrenildi.

Uğurcan’ın bu tercihin ardından durumdan rahatsız olduğu ve bunu da yakın çevresiyle paylaştığı öğrenildi.

Öte yandan bu durumun tek taraflı olmadığı da belirtiliyor. Derbide görev almasına rağmen sezon genelinde yedek kulübesine mahkûm kalan Günay Güvenç’in de rolünden tam anlamıyla memnun olmadığı, süreklilik yakalayamamanın huzursuzluk yarattığı kulislerde konuşuluyor. Bu tablo karşısında Okan Buruk’un kaleci rotasyonunda dengeyi sağlamak için çözüm arayışına girdiği belirtiliyor.