Galatasaray, devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı ve sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Kostas Mitroglou ile ilgili flaş bir karar vermeye hazırlanıyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray'ın Kostas Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri göndermeyi planladığını yazdı.

Galatasaray'ın Yunan golcüye ve çevresine bu kararını bildirdiği ve kısa süre içinde ayrılığın resmileşebileceği de belirtildi.

MITROGLOU EVİNE GERİ DÖNEBİLİR

Marsilya'da da "istenmeyen adam" olan Kostas Mitroglou'nun, dünya futboluna adını duyurduğu Olympiakos'a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi. Mathieu Valbuena'yı kadrosuna katan Yunan ekibinin, 31 yaşındaki eski golcüleri için de bir teklif hazırlığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kostas Mitroglou, sezonun 2. yarısında Galatasaray'da 9 maçta 289 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Sporx)