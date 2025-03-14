Trendyol S&uuml;per Lig&rsquo;in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 3 gol kaydetti. M&uuml;sabakanın 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz&rsquo;ın pasında ceza sahası i&ccedil;i sol tarafında topla buluşan Alvaro Morata&rsquo;nın i&ccedil;eriye &ccedil;evirdiği topu arka direkte iyi takip eden Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara g&ouml;ndererek 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada sağ kanattan Barış Alper&rsquo;in getirdiği topu kale &ouml;n&uuml;nde ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0&rsquo;a getirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yunus Akg&uuml;n&rsquo;&uuml;n pasıyla bu sefer ceza sahası i&ccedil;i sol tarafında topu alan Nijeryalı futbolcunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu. G.SARAY DA İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI Victor Osimhen, b&ouml;ylece sarı-kırmızılılarda ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, S&uuml;per Lig&rsquo;deki gol sayısını 20 yaptı ve krallık yarışında 18 goll&uuml; Başakşehir&rsquo;in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek&rsquo;i ge&ccedil;erek, ilk sıraya y&uuml;kseldi. UEFA Avrupa Ligi&rsquo;nde de 6 gol&uuml; olan Nijeryalı futbolcu bu sezonki toplam gol sayısını da 26&rsquo;ya &ccedil;ıkardı. Ma&ccedil;a 11&rsquo;de başlayan Victor Osimhen, 68. dakikada yerini Dries Mertens&rsquo;e bıraktı.