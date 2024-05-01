Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 5 isimle ayrılık gündemde!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yanda da gelecek sezonun planlamasına başladı. Sarı-Kırmızılılarda 5 yabancı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...
Ligde şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlamasını da yapıyor.
Sarı kırmızılı kulübün kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Gelecek sezondan itibaren, kulüplerdeki yabancı futbolcu sayısı 12'ye düşecek.
Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Tanguy Ndombele, kulübü Tottenham'a geri dönecek.
4 aylığına kadroya katılan Serge Aurier ise kalan sürede bir sürpriz olmazsa takımdan ayrılacak.
Sergio Oliveira da sezonun kalan bölümünde kadroda düşünülmüyor.
Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Portekizli futbolcuyla vedalaşılması bekleniyor.