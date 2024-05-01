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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 5 isimle ayrılık gündemde! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 5 isimle ayrılık gündemde!

        Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yanda da gelecek sezonun planlamasına başladı. Sarı-Kırmızılılarda 5 yabancı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:20
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        Ligde şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlamasını da yapıyor.

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        Sarı kırmızılı kulübün kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Gelecek sezondan itibaren, kulüplerdeki yabancı futbolcu sayısı 12'ye düşecek.

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        Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Tanguy Ndombele, kulübü Tottenham'a geri dönecek.

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        4 aylığına kadroya katılan Serge Aurier ise kalan sürede bir sürpriz olmazsa takımdan ayrılacak.

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        Sergio Oliveira da sezonun kalan bölümünde kadroda düşünülmüyor.

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        Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Portekizli futbolcuyla vedalaşılması bekleniyor.

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        Galatasaray'ın, Wilfried Zaha ve Tete için gelecek transfer teklifleri de değerlendirebileceği belirtiliyor.

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