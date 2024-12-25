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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün'den kariyer sezonu! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'den kariyer sezonu!

        Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Yunus Akgün, attığ 10 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:39 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:39
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        Galatasaray'da Yunus Akgün bu sezonki performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.

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        Etkili futboluyla dikkat çeken 24 yaşındaki yıldız, skor katkısıyla da öne çıkmayı başardı.

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        Geçen sezonu İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçiren ve sezon başında Galatasaray'a dönen Yunus, takımın en önemli oyuncularından biri oldu.

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        Milli futbolcu, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığından sonra verilen forma şansını çok iyi değerlendirdi.

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        Yunus Akgün bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde en çok gol attığı sezonu geçiriyor.

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        Milli futbolcu daha önce 2021 - 2022 sezonunda Adana Demirspor formasıyla 9 gol ve 12 asist üretmişti. Yunus, kalan maçlarda 7 gole daha etki etmesi halinde en skorer performansını geride bırakacak.

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        Yunus Akgün, bu sezon istikrarıyla da öne çıkmayı başardı. Toplamda 23 mücadelede görev yapan Yunus, ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan tüm maçlarda sahada yer aldı. Milli oyuncu, sadece Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçlarında forma giymedi.

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