Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde İtalya deplasmanında
Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımıyla karşılaşacak.
Giriş: 31.03.2026 - 11:38
Torinoda'ki Palazzetto dello Sport Gianni Asti Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Romanya'nın CSO Voluntari takımını geçerek adını finale yazdırdı.
Ev sahibi ekip, Almanya'nın Dresdner SC ekibini saf dışı bırakarak Galatasaray Daikin'in rakibi oldu.
Rövanş müsabakası, 8 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
