Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e yükseldi!
Temsilcimiz Galatasaray Daikin, ilk maçta 3-1 yendiği Portekiz ekibi FC Porto'yu ikinci maçta da 3-0 yenerek 2026 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi.
Giriş: 03.12.2025 - 22:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:09
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Portekiz'in FC Porto takımını, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Temsilcimiz, 8'li Finaller Turu'nda Darta Bevo Roeselare (Belçika)-Dukla Liberec (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
