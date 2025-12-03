Habertürk
        Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e yükseldi! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e yükseldi!

        Temsilcimiz Galatasaray Daikin, ilk maçta 3-1 yendiği Portekiz ekibi FC Porto'yu ikinci maçta da 3-0 yenerek 2026 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 22:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:09
        Galatasaray, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'de!
        Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

        Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Portekiz'in FC Porto takımını, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

        Temsilcimiz, 8'li Finaller Turu'nda Darta Bevo Roeselare (Belçika)-Dukla Liberec (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

