        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finalde! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finalde!

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

        Giriş: 18.03.2026 - 21:20
        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari takımını 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Sala Polivalenta'da oynanan mücadelenin ilk setini sarı-kırmızılı ekip, 25-13 kazanırken ikinci seti de 25-10 galip tamamladı. Üçüncü seti de 25-8 kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı finale çıktı.

        Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında da evinde rakibini 3-0 yenmişti.

        Galatasaray Daikin, finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

