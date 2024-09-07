Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları için Rezan Epözdemir'den suç duyurusu

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın iç saha maç biletlerinin karaborsa yöntemiyle satılmasına yönelik iddialar sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Epözdemir, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlenip işlenmediği konusunda ayrıntılı inceleme ve araştırma yaptırılmasını talep etti.

Epözdemir dilekçesinde soruşturmanın esaslı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ve sürecin takip edilebilmesi adına bu suç duyurusunu yaptığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Suç duyurumuz da Galatasaray Spor Kulübü üzerinden haksız kazanç temin edilmesi eylemine yöneliktir. Bu bakımdan Sayın Başsavcılığınızca önce fiile dair deliller toparlanmalı, olay örgüsü tespit edilmeli ve böylece belirlenecek failler bakımından soruşturma yürütülmelidir."

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Rezan Epözdemir'in başsavcılığa gönderdiği dilekçenin talep bölümü ise şöyle:

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

1-) İddia sahipleri ile iddialarda adı geçen kişilerin ve Galatasaray Spor Kulübü’nün bilet ve kombine organizasyonundan sorumlu ve görevli kişilerin ifadelerinin temin edilmesini,

2-) Aktifbank’a (Aktif Yatırım Bankası A.Ş.) müzekkere yazılarak passolig sisteminde son iki yıl içerisinde Galatasaray Spor Kulübü’ne ayrılan bilet sayısını ve yapılan alım ve aktarımları, özellikle toplu alımları gösteren kayıtların celbini,

a) Gelen müzekkere cevabında, sürekli olarak aynı T.C kimlik numaralı kişilere yükleme yapılıp yapılmadığının ve bu T.C kimlik numaralarından üçüncü kişilere devir gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesini,

b) Bu yönde bir tespit söz konusu olur ise, bu T.C kimlik numaralı kişilerin ifadelerinin temin edilmesini ve iddialarda adı geçen diğer kişiler ve kulüp profesyonelleri ile aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere HTS ve baz sinyalizasyon kayıtlarının dosyaya celp edilmesini,

c) Yine bu T.C. kimlik numaralı kişilerin aktif ve pasif (yakın zamanda kapatılanlar dahil) banka hesap dökümlerinin dosyaya celbini,

ç) Önceden belirlenmiş bu T.C kimlik numaraları üzerinden devir yapılan üçüncü kişilerin kimlik bilgilerinin tespiti sonrası bilet satın alma işlemini nereden gerçekleştirdiklerinin ve ödeme yöntemlerinin belirlenebilmesi için ifadelerine başvurulmasını,

d) Biletlerin tükendiğine ilişkin açıklama yapıldıktan veya passolig sistemi üzerinden bilet satışı durdurulduktan sonra kulüp tarafından üçüncü kişilere bilet tanımlaması yapılıp yapılmadığının tespit edilmesini,

e) Tüzel kişilere toplu şekilde bilet yüklemesi yapıldıysa bu aktarımın hangi kapsamda yapıldığının, kulüp ve toplu bilet yüklemesi yapılan tüzel kişiler arasında bir sponsorluk anlaşmasının bulunup bulunmadığının araştırılmasını ve bu tüzel kişilerin yetkililerinin ifadelerinin temin edilmesini,

f) Yine bu tüzel kişiliklerin yetkilileriyle irtibatı ve ilişkisi olan kulüp profesyonelleri ve yöneticileri ile üçüncü kişilerin arasındaki HTS ve baz sinyalizasyon kayıtlarının dosyaya celp edilmesini,

3-) Yine iddialarda adı geçenlerin banka hesap kayıtlarının celbi ile bilirkişi vasıtasıyla dökümünün yaptırılmasını, varsa olağandışı hesap hareketlerinin tespit edilmesini,

4-) MASAK’a müzekkere yazılarak, 5237 sayılı TCK m. 282’de düzenlenen “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunun işlenip işlenmediği konusunda ayrıntılı inceleme ve araştırma yaptırılmasını,

5-) Stat güvenlik odası arkasında bulunduğu iddia edilen gizli odayı gören kamera kayıtlarının kaybolmadan önce evleviyetle celbi ile bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırılmasını,

6-) Toplanan deliller mucibince koşulların oluşması halinde 5271 sayılı CMK 100 vd. maddeleri uyarınca "tutuklama", madde 128 uyarınca "taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma", madde 135 uyarınca "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" ile madde 140’da düzenlenen "teknik araçlarla izleme" başta olmak üzere gerekli koruma tedbirlerinin tatbikini,

7-) İlgililer hakkında müsnet suçlardan iddianame düzenleyerek emsal mahiyette cezalandırılmaları için kamu davası ikame edilmesini Sayın Başsavcılığınızdan saygılarımla talep ederim.