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Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri!

Süper Lig lideri Galatasaray, 33. haftada ağırladığı Başakşehir'i Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezlik serisini bu maçla birlikte 15'e çıkardı.

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  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilk yarının uzatma bölümünde penaltıdan kaydettiği golle yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 73'e çıkardı.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Galatasaray böylece ligde son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

     
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Sarı-kırmızılı takımda galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    SAHASINDA 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    ICARDI'DEN 15. GOL

    Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 15. kez ağları havalandırdı.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Arjantinli yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    BOEY CEZALI

    Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, cezalı duruma düştü.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Fransız futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    BAŞAKŞEHİR'E 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
  • Galatasaray'dan 15 maçlık dev seri! - Galatasaray Haberleri

    Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

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