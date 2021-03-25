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Galatasaray'dan 28 şampiyonluğa ret başvurusu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ya başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün kanalına yaptığı açıklamada başvuruyu duyurdu!

Galatasaray'dan 28 şampiyonluğa ret başvurusu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün kanalına yaptığı açıklamada başvuruyu duyurdu! Mustafa Cengiz'in sözleri şöyle:

"Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru soruluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin? Senin ortadaki rütben soru sormak. Bir de hüküm icra edip TFF başkanını zor duruma düşürmek değil! Sayın TFF başkanı o sıkışmayla öyle bir laf etti ki bizi ürküttü. İnceliyoruz dedi. Bildiklerimiz var. İrkildik"

"Bu iflas etmiş tüccarın eski defterleri karıştırması babında TFF'ye yaptığı başvuruyu daha önce ciddiye almadık. Yenildiği, puan kaybettiği haftada gündem değiştirmeye çalışıyor. Bu Galatasaray'da olsa beni sokakta yürüttürmezler. Galatasaray'da bunu yapamazsınız."

"Haklı ve doğru olan bir şeyi savunmak kadar zor bir şey yok. Daha önce TFF, Tahkim ve TBMM reddetmiş. Nihat Bey bilmeyebilir. Daha önce reddedilen bir şey çok kuvvetli bir karine, çok umulmayan bir delil ortaya çıkınca yargılanabilir. Öyle bir şey de yok. Bunu devamlı kaşıyorlar. Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Yarın gelişir 1959'dan öncesi de olabilir. Siyah çoraplılar vardı, İngilizler vardı... Yarın onlar da bir hak iddia edebilir"

"1-0 yendiğimiz maç. Statlarına gittik. TFF, Sayın Vali, İçişleri Bakanı, Savcımız, Emniyet herkes var. Seyirci sayısına girmeyeyim, orası destan. Karşıda dev bir pankart; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' yazıyor. Dünyada bir tek makamın önünde 'Cumhuriyet' vardır, Cumhuriyet Savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Savcısı orada, orada devlet ricali var. Bu nedir ya; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' Allah büyük, sonra neden Fenerbahçe Cumhuriyeti dendiğine kanıt çıktı. Diplomatik tanıma sözcüğü, devletlere aittir. Bir deklarasyon yaptılar. Burada ne diyorlardı biliyor musunuz? "Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu 'tanıyoruz" dediler. Tanımak, devletlere aittir. Kendi ifadeleri bunlar. Sen kimsin? Fenerbahçe camiası, sözlerimi lütfen ayırsın ben yönetimin yazdığını söylüyorum. Genç çocuklar da var yönetimlerinde, bayağı saçmalıyorlar. Fakat yönetimin yazdığı bir deklarasyon, yönetimi bağlar başkandan başlayarak. Beşiktaş neden itiraz etmedi? Neden buna 'Sana mı kaldı benim şampiyonluklarım?' demedi? Aziz Yıldırım daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla ilgili ne demişti?

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