Galatasaray'dan altyapıya 16 transfer
Galatasaray, altyapısına farklı yaşlarda 16 yeni ismi dahil etti
Galatasaray, altyapısına farklı yaş kategorilerinde 16 ismi transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, aileleriyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen genç oyuncular, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk ve A Takım futbolcularından Yunus Akgün'ün de yer aldığı törende sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın, Gebze Yenikentspor'dan 24 Şubat 2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği isimler şöyle:
Eren Topaloğlu - 01.06.2010
Kuzey Yıldız - 29.06.2010
Eymen Ayyıldız - 13.01.2011
Yağız Ünlen - 11.11.2011
Berat Bayraktar - 15.07.2011
Yusuf Bayram - 14.01.2011
Poyraz Kirişkuzu - 03.11.2011
Muhammet Burak Görgin - 04.08.2010
Yusuf Sivaslıoğlu - 13.3.2010
Mert Samed Selam - 19.05.2010
Doruk Kadiroğlu - 08.11.2010
Ahmet Poyraz Çakmak - 05.01.2011
Eren Kaya - 12.01.2008 (Profesyonel)
Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu - 15.03.2010
Cem Efe Eroğlu - 04.07.2009 (Profesyonel)