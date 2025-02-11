Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan altyapıya 16 transfer - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan altyapıya 16 transfer

        Galatasaray, altyapısına farklı yaşlarda 16 yeni ismi dahil etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan altyapıya 16 transfer
        ABONE OL

        Galatasaray, altyapısına farklı yaş kategorilerinde 16 ismi transfer etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, aileleriyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen genç oyuncular, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk ve A Takım futbolcularından Yunus Akgün'ün de yer aldığı törende sözleşme imzaladı.

        Galatasaray'ın, Gebze Yenikentspor'dan 24 Şubat 2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği isimler şöyle:

        Eren Topaloğlu - 01.06.2010

        Kuzey Yıldız - 29.06.2010

        Eymen Ayyıldız - 13.01.2011

        Yağız Ünlen - 11.11.2011

        Berat Bayraktar - 15.07.2011

        Yusuf Bayram - 14.01.2011

        REKLAM

        Poyraz Kirişkuzu - 03.11.2011

        Muhammet Burak Görgin - 04.08.2010

        Yusuf Sivaslıoğlu - 13.3.2010

        Mert Samed Selam - 19.05.2010

        Doruk Kadiroğlu - 08.11.2010

        Ahmet Poyraz Çakmak - 05.01.2011

        Eren Kaya - 12.01.2008 (Profesyonel)

        Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu - 15.03.2010

        Cem Efe Eroğlu - 04.07.2009 (Profesyonel)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı